1&1 Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 5,36 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
AI Analyse
1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertungen europäischer Telekommunikationsunternehmen seien im zweiten Halbjahr 2026 auf ein wieder attraktives Niveau gesunken, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Aussicht auf höhere Renditen, eine operative Stabilität, Konsolidierungspotenzial und Wertsteigerungen lasse für 2027 Gutes erwarten. Er empfiehlt ein Engagement im Sektor, wobei Risikowerte und Titel mit geringem Wert vermieden werden sollten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,75 €
|Abst. Kursziel*:
13,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|09:26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG