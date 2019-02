NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen und einem Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Prognosen des Stahlherstellers für das laufende Jahr seien schwach, schrieb Analyst Luke Nelson am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für den Vorsteuergewinn liege um 44 Prozent unter der Konsensschätzung. Die Prognose spiegele eine schlechtere Stimmung sowie konjunkturelle und politische Unwägbarkeiten wider./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 14:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 14:46 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.