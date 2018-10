LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Siemens Healthineers nach jüngster Kursschwäche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 39,50 Euro belassen. Analyst Richard Latz sieht nun eine gute Kaufgelegenheit, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Das Medizintechnik-Unternehmen dürfte in diesem Jahr das obere Ende des angepeilten Umsatzes, die Margen aber nur das untere Ende erreichen. 2019 sollten die Margen aber von nachlassendem Gegenwind von der Währungsseite sowie von Kostensenkungen profitieren./ajx/ck



Datum der Analyse: 15.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.