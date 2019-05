NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach Aufträgen zum Aufbau der Stromversorgung im Irak auf "Overweight" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die Mitteilung sei positiv, denn die Chancen für Geschäfte im Irak seien beträchtlich, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte dies die Kapazität des Verluste schreibenden Geschäfts mit Gasturbinen-Ausrüstungen verbessern. Es blieben allerdings noch einige Fragezeichen./ck/he



