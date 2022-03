ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Covestro nach Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Produktpreise in einem von Kosteninflation geprägten Umfeld seien die größte operative Herausforderung, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hieraus resultierende Gegenwind könne den Werkstoffhersteller in diesem Jahr mit geschätzt rund einer Milliarde Euro belasten./bek/gl