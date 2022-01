ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für Covestro in einem Branchenausblick auf das vierte Quartal 2021 von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Schlussquartal sei für den europäischen Chemiesektor ein Härtetest für die bevorstehende Rotation, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die Geschäfte in den letzten Monaten des Jahres noch gut gelaufen seien, nehme der Druck auf die Margen inzwischen spürbar zu. Für Covestro ist er vor allem mit Blick auf das erste Quartal 2022 vorsichtig gestimmt und liegt im Bereich chemische Grundstoffe hier unter der Konsensschätzung. Der Ausblick dürfte auf ein schwierigeres Margenprofile hinweisen./ck/tih