LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nachdem Finanzvorstand Thomas Toepfer für das dritte Quartal ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) deutlich über der Konsensschätzung in Aussicht gestellt habe, hebe er seine entsprechende Jahresschätzung an und liege damit ebenfalls über den Markterwartungen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei der September der wichtigste Monat des Quartals, was eine gewisse Unsicherheit für den Kunststoff-Spezialisten bedeute. Doch Toepfer rechne nicht mit einer unmittelbaren Trendumkehr./gl/ajx