LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Im Segment Farben, Klebstoffe und Spezialprodukte (CAS) habe der Chemiekonzern gute Preise erzielt, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer ersten Einschätzung am Freitag. Das dürfte am Markt gut ankommen, zumal die Aktien ohnehin nicht angemessen bewertet seien./bek/gl