MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Reduce" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Es gebe erste kleinere Anzeichen für eine Erholung der Polyurethan-Nachfrage in Europa, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Da er bezweifele, dass die Erholung schnell gehen wird und die Aktie diese schon vollständig eingepreist hat, bekräftigte er seine vorsichtige Einschätzung der Aktien des Kunststoffkonzerns./tih/bek