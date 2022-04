ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern sei gut in Jahr 2022 gestartet, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für das erste Halbjahr sei positiv./mis/bek