Dürr Aktie
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Marktkap. 1,12 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
AI Analyse
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragseingänge hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf den Bericht zum dritten Quartal. Das Unternehmen sehe aber beträchtliches Potenzial für die Bestellungen im Schlussquartal. Besser als erwartet sei die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Anlagenbauers./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
16,34 €
|Abst. Kursziel*:
114,20%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
16,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
112,12%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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