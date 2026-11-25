Drägerwerk Aktie
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Marktkap. 2,01 Mrd. EURKGV 9,32 Div. Rendite 3,27%
WKN 555063
ISIN DE0005550636
Symbol DRWKF
AI Analyse
Drägerwerk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Drägerwerk nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag vergangene Woche habe sich der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern ehrgeizige Ziele für 2030 gesetzt, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Sicherheitstechnik sollte ein entscheidender Wachstums- und Profitabilitätstreiber bleiben, während im Medizinbereich das Ausmaß der angestrebten Profitabilitätssteigerung weiter die entscheidende Frage sei./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Drägerwerk
Zusammenfassung: Drägerwerk Hold
|Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
123,40 €
|Abst. Kursziel*:
-27,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
119,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,75%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
126,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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