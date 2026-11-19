HUGO BOSS Aktie
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Marktkap. 2,61 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
AI Analyse
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Nach zwei Jahren Neuausrichtung in der Luxusbranche dürfte es 2027 in der Breite weiterhin kein Wachstum geben, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag in ihrem großen Ausblick gemeinsam mit den Sportartikelherstellern. Die Trends liefen wohl weiter auseinander, wobei Schmuck und hochwertige Konfektionsmode die Lichtblicke blieben. Bei Lederwaren bleibe es schwierig und es entscheide vor allem die Marke. Richemont bleibt der Top-Favorit von JPMorgan. Bei LVMH und Hermes gebe es Enttäuschungsrisiken für die Wachstumserwartungen. Bei Boss blieben die Trends mau, schwächten sich aber zumindest nicht weiter ab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
38,26 €
|Abst. Kursziel*:
4,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,01%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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