K+S Aktie
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Marktkap. 2,14 Mrd. EURDiv. Rendite 0,56%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
AI Analyse
K+S Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 13,00 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Wert der K+S-Aktie als Option auf höhere Kalipreise und auf höhere Preise für Agrarrohstoffe sei in den vergangenen Monaten gesunken, das Übernahmepotenzial sei ohnehin gering, schrieb Sebastian Bray am Donnerstag. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 18:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Sell
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
10,80 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
12,22 €
|Abst. Kursziel*:
-11,62%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
12,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,32%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
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