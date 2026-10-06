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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Knorr-Bremse Buy

17:11 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
99,35 EUR 1,55 EUR 1,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Bremssystemherstellers für Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse , von 125 auf 126 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Schwäche im europäischen Schienengüterverkehr und regulatorische Unsicherheiten in der US-Lkw-Branche sorgten kurzfristig für Kursschwankungen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am fundamentalen Bild des Unternehmens ändere sich aber nichts. Dabei verwies er auf gut gefüllte Auftragsbücher. Die Zahlen zum dritten Quartal dürften außerdem den Erwartungen entsprechen, wobei der Auftragseingang positiv überraschen könnte./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
99,90 €		 Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,82%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

17:11 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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28.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
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