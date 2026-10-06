Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,12 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
AI Analyse
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Bremssystemherstellers für Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
99,90 €
|Abst. Kursziel*:
26,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
99,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,82%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|17:11
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:11
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:11
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.