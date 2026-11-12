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Goldman Sachs Group Inc.

Ottobock Buy

10:11 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Prothesenhersteller Ottobock von 75 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erstattungsunsicherheit stehe im Fokus, schrieb Richard Felton am Freitag anlässlich der immens negativen Kursreaktion auf den Quartalsbericht. Er hält sie allerdings für übertrieben./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,95 €		 Abst. Kursziel*:
75,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,32%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

10:11 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.11.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
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