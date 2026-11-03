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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

09:41 Uhr
Philips Neutral
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Philips N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Vorgaben des Herstellers von Medizintechnik für das Schlussquartal 2026 seien erreichbar, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum des Interesses stehe jedoch die Profitabilität. Die aktuelle Konsensschätzung für die Marge könne sich als zu optimistisch erweisen, so der Experte./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,76 €		 Abst. Kursziel*:
-8,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
25,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,20%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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