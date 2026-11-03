Philips Aktie
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Marktkap. 23,97 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
AI Analyse
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Vorgaben des Herstellers von Medizintechnik für das Schlussquartal 2026 seien erreichbar, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum des Interesses stehe jedoch die Profitabilität. Die aktuelle Konsensschätzung für die Marge könne sich als zu optimistisch erweisen, so der Experte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
25,76 €
|Abst. Kursziel*:
-8,77%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
25,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,20%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
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|Philips Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.