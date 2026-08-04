Continental Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 13,54 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
AI Analyse
Continental Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Outperform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
71,26 €
|Abst. Kursziel*:
15,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
70,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,11%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|12:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research