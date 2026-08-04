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AI Analyse

Bernstein Research

Continental Outperform

10:41 Uhr
Continental Outperform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Reifenkonzern habe ein starkes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen. Zudem habe Conti den Jahresausblick angehoben./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Outperform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
71,26 €		 Abst. Kursziel*:
15,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,11%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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