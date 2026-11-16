Roche Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 348,47 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Gespräch mit Finanzchef Alan Hippe einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Dieser habe sich erfreut über die Giredestrant-Zulassung in den USA mit einem Listenpreis auf Höhe von Konkurrenzprodukten gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Management sei zudem mit Blick auf das Wachstum bis 2030 zuversichtlich./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
250,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
406,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-38,45%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
378,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|20:06
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|20:06
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|20:06
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)