NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Insbesondere die Sparte Digital Industries des Technologiekonzerns habe enttäuscht, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die angestrebte operative Margenverbesserung für das Wachstumsfeld im Schlussquartal des Geschäftsjahres sei bei den Investoren auf Skepsis gestoßen. Die zyklischen Sorgen erschienen bei dem Konzern aber schon stärker eingepreist als bei den meisten Konkurrenten./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 19:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.