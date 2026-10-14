Stellantis Aktie
Marktkap. 11,37 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor Quartalszahlen von 5,50 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autokonzern dürfte insgesamt trübe Kennziffern ausweisen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Geplante Produktionsstillstände und Bestandsanpassungen sollten den Absatz und die Marge beeinträchtigt haben. Dennoch dürften die Jahresziele bestätigt werden./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Hold
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,82 €
|Abst. Kursziel*:
17,88%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|13:36
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|13:36
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|13:36
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.