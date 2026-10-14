Deutsche Bank AG

Stellantis Hold

13:36 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor Quartalszahlen von 5,50 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autokonzern dürfte insgesamt trübe Kennziffern ausweisen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Geplante Produktionsstillstände und Bestandsanpassungen sollten den Absatz und die Marge beeinträchtigt haben. Dennoch dürften die Jahresziele bestätigt werden./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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