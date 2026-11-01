Symrise Aktie
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Marktkap. 12,51 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
AI Analyse
Symrise Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Maßgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen können. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Market-Perform
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
92,88 €
|Abst. Kursziel*:
6,59%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
94,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,85%
|
Analyst Name:
Victoria Nice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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