LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für WPP nach Zahlen von 760 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal habe gezeigt, dass der Werbekonzern sich in die richtige Richtung bewege, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen habe das Unternehmen teilweise übertroffen. Der Ausblick erscheine noch recht konservativ./mf/ag