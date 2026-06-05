Ausblick: Duluth B legt Quartalsergebnis vor
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Duluth B stellt am 08.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,391 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 93,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 102,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,325 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,470 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 544,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 565,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
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