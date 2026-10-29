Avalon Advanced Materials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Avalon Advanced Materials hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,43 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,360 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,440 CAD. Im Vorjahr hatten -1,620 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Avalon Advanced Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avalon Advanced Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen