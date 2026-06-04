Avalyn Pharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,39 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Avalyn Pharma ebenfalls 0,390 USD je Aktie eingebüßt.

Avalyn Pharma äußerte sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

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