CNGR Advanced Material legte Quartalsergebnis vor

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,18 Milliarden USD – ein Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CNGR Advanced Material 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

CNGR Advanced Material hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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