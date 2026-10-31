CNGR Advanced Material legte Quartalsergebnis vor
CNGR Advanced Material hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,18 Milliarden USD – ein Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CNGR Advanced Material 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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