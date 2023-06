DAX-Profianleger verlässt der Mut

Die Stimmung unter den DAX-Profianlegern hat sich stark eingetrübt. Wie der jüngsten Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profis auf 12 Prozent (minus 19 Punkte) eingebrochen. Bei den Privatanlegern stieg der Anteil dagegen auf 29 Prozent (plus 3 Punkte). Das Bärenlager der Institutionellen vergrößerte sich um 4 Punkte auf 48 Prozent, bei den Privaten schrumpfte es um 1 Punkt auf 47 Prozent. Damit sind 40 Prozent (plus 15) der Profis neutral gestimmt und 24 Prozent (minus 2) der Privatanleger.

Sentiment-Analyst Joachim Goldberg weist darauf hin, dass das Bullenlager mit 12 Prozent so leer ist wie noch nie. Für Goldberg traut die Mehrheit der ehemaligen Bullen dem DAX offensichtlich keinen erneuten Anstieg zu, sei aber nach den Erfahrungen der Vorwoche auch nicht bereit, short zu gehen. Das sei gar nicht so schlecht für den Markt: Die wenigen Optimisten bedeuteten zusammen mit den vielen neutral gestimmten Akteuren ein nicht unerhebliches Nachfragepotenzial nach unten, so etwa zwischen 15.550 und 15.600 DAX-Zählern, heißt es.

Wenig bewegt zeigen sich auch die US-Privatanleger. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil unter den US-Anlegern auf 29,1 Prozent von zuvor 27,4 Prozent gestiegen. Das Bärenlager schrumpfte dagegen leicht auf 36,8 Prozent von zuvor 39,7 Prozent. Damit sind 34,1 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 32,9 Prozent in der Vorwoche, so die Erhebung der AAII.