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Deutsche Exporte steigen im März leicht

08.05.26 08:09 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im März trotz Iran-Krieg und Unsicherheiten über die Weltwirtschaft leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,5 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,9 Prozent höher. Die Importe stiegen im März um 5,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 7,2 Prozent.

Insgesamt wurden im März kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 135,8 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 121,5 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 14,3 Milliarden Euro.

In die EU-Mitgliedstaaten wurden im März kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 78,4 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 61,0 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Februar stiegen die Exporte in die EU-Staaten um 3,4 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 3,0 Prozent.

In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im März kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,4 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 60,5 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber Februar sanken die Exporte in die Drittstaaten um 3,3 Prozent und die Importe von dort stiegen um 7,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)