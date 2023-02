EUREX/Bund-Future mit kleinen Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.25 Uhr 4 Ticks auf 136,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,03 Prozent und das -tief bei 136,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.943 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 30 Ticks auf 142,64 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,31 Prozent. Seit Veröffentlichung der extrem starken Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag steht der Bund prinzipiell unter Abgabedruck, der Zins steigt also.

Laut der Deutschen Bank sind die implizierten Erwartungen an den US-Zinshöhepunkt auf 5,157 Prozent gestiegen, und damit auf den höchsten Stand seit Anfang November. Am vergangenen Mittwoch habe die Markterwartung noch bei 4,81 Prozent gelegen. "Sollten die Investoren erneut den Zinshöhepunkt in Frage stellen, könnte dies große Auswirkungen auf die Märkte haben", so Stratege Jim Reid.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2023 02:33 ET (07:33 GMT)