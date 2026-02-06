DAX25.165 +0,2%Est506.054 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +1,0%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.332 -1,3%Euro1,1649 -0,1%Öl94,07 +2,3%Gold4.504 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Softbank, Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick
DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eurozone: Arbeitslosigkeit stabil

01.06.26 11:29 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im April stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 6,2 Prozent erwartet. Der Wert für den Vormonat wurde von 6,2 auf 6,3 Prozent nach oben revidiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Ein Jahr zuvor hatte die Arbeitslosenquote ebenfalls 6,3 Prozent betragen.

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im April 11,075 Millionen, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Das waren 84.000 weniger als im Vormonat. Im Jahresvergleich legte die Zahl der Arbeitslosen um 45.000 zu.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote nach wie vor in Spanien mit 10,3 Prozent. Deutschland weist mit 3,8 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jha/jsl/stk