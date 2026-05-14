Fractal Analytics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Fractal Analytics veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4,49 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 9,24 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.net
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