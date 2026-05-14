Fractal Analytics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

25.07.26 06:35 Uhr

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4,49 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 9,24 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Fractal Analytics veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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