Helio legte Quartalsergebnis vor
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Helio hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,36 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Helio 0,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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