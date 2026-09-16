Helio legte Quartalsergebnis vor

16.09.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,36 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Helio 0,8 Millionen USD umgesetzt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Helio hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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