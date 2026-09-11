Holding(s) in Company
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Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
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Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Dublin, Ireland on the 11th of September 2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|443104
|EQS News ID:
|2398240
|End of Announcement
|EQS News Service
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