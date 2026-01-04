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Katar warnt vor weiterer Destabilisierung

31.03.26 16:14 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Katar warnt vor einer weiteren Destabilisierung der Region, sollte es zu einer Bodeninvasion im Iran durch US-Truppen kommen. "Wir sind gegen jede Eskalation, die die Stabilität der Region weiter gefährden könnte", sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, in Bezug auf entsprechende Berichte.

Vor Journalisten sagte er weiter: "Wir müssen einen Ausweg für diese Krise finden, denn die verschärfende Eskalation wird von Tag zu Tag schlimmer." Eigene Gegenschläge Katars auf den Iran wollte al-Ansari nicht besprechen, der Golfstaat behalte sich Vergeltung dennoch vor.

Katar nicht Teil der Verhandlungsbemühungen Pakistans

Erneut bekräftigte der Sprecher, nicht zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zu vermitteln. Katar unterstütze jegliche Bemühungen, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. An den Verhandlungsbemühungen Pakistans sei Katar nicht beteiligt.

Pakistan hatte in der Vergangenheit Mitteilungen der Vereinigten Staaten an den Iran weitergereicht. Am Wochenende hatte Islamabad die Außenminister Saudi-Arabiens, Ägyptens und der Türkei zu Gesprächen über den Iran-Krieg empfangen./mar/DP/stw