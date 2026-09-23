DAX 25.411 -0,7%ESt50 6.300 -0,4%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,28 -3,0%Nas 26.936 -1,1%Bitcoin 74.233 -1,3%Euro 1,1385 -0,6%Öl 103,5 +4,2%Gold 4.287 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Merholz wird Vize-Chefredakteurin bei Funke

BERLIN (dpa-AFX) - Die Journalistin Anne-Christine Merholz wechselt zur Funke Mediengruppe und wird stellvertretende Chefredakteurin der Berliner Zentralredaktion. Die bisherige Ippen-Journalistin tritt ihren neuen Posten zum 1. November an, wie Funke mitteilte. Sie verstärkt damit das Leitungsteam um Chefredakteur Jörg Quoos und Digitalchefredakteurin Melanie Amann.

Werbung

Merholz war zuletzt Mitglied der Chefredaktion und Leiterin des Parlamentsbüros von Ippen.Media. Bei Funke soll sie unter anderem die digitale Weiterentwicklung der Redaktion vorantreiben. "Mit ihrer enormen Erfahrung und ihrer herzlichen, zupackenden Art wird Anne die Umsetzung unserer neuen Digitalstrategie für Funke beflügeln", sagte Amann.

Merholz begann ihre journalistische Laufbahn den Angaben zufolge 2008 als Volontärin an der Axel Springer Akademie. Ab 2010 arbeitete sie für die "Bild", unter anderem als Parlaments- und Bundespräsidentenkorrespondentin sowie später als verantwortliche Redakteurin für Politik und Wirtschaft. 2020 wechselte sie in die politische Kommunikation und arbeitete für die CSU im Bundestag./svv/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.