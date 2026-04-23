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Messe 'Auto China' beginnt mit Tech-Fokus

24.04.26 05:49 Uhr
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PEKING (dpa-AFX) - Unter dem Motto "Zukunft der Intelligenz" beginnt an diesem Freitag die Messe "Auto China 2026" in der chinesischen Hauptstadt Peking. Das Branchentreffen im Land mit dem weltweit größten Automarkt gilt als wichtiges Schaufenster für die Trends von morgen. Die Veranstalter erwarten rund 181 Premieren und Hunderttausende Besucher bis einschließlich 3. Mai.

Insgesamt sollen auf der Autoshow rund 1.450 Fahrzeuge zu sehen sein. 71 davon sollen sogenannte Concept Cars sein, mit denen die Hersteller Einblick in ihre Ideen für zukünftige Autos gewähren.

Besonders bestimmend dürfte in diesem Jahr das Thema Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren werden. Deutsche Hersteller wollen mit eigener Technologie ihrer chinesischen Konkurrenz die Stirn bieten, nachdem sie bei der Entwicklung von Elektroautos lange nur hinterhergefahren waren.

China nähert sich beim autonomen Fahren in Alltagsautos dem Level 3 an. Dabei dürfte die Person hinter dem Steuer vorübergehend die Hand vom Lenkrad nehmen und müsste nicht auf den Verkehr achten./jon/DP/jha

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