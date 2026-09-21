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AI Analyse

Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

12:46 Uhr
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
75,18 EUR 0,06 EUR 0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman beschäftigte sich am Montag nochmals eingehend mit dem Auftreten chinesischer Autobauer am europäischen Automarkt. Sei die erste Welle noch von Übernahmen geprägt gewesen, wachse mittlerweile auch die Wertschätzung für chinesische Marken. Besonders anfällig sei der Massenmarkt, während die Premium-Hersteller BMW, Mercedes-Benz und Porsche wegen ihrer Marken-Wahrnehmung besser geschützt seien. Große Sorgen macht er sich um Stellantis wegen des aufgeblähten Portfolios. Außerdem bezeichnete er Ford und die VW-Tochter Seat als besonders schwache Marken. Dacia von Renault müsse unter Beweis stellen, dass der jüngste Absatzrückgang am Modellzyklus liege und nicht an der China-Konkurrenz./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
74,36 €		 Abst. Kursziel*:
34,48%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
75,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,01%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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