MindWalk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

16.09.26 06:35 Uhr

MindWalk ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MindWalk die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

MindWalk vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net