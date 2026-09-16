MindWalk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
MindWalk ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MindWalk die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
MindWalk vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MindWalk
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MindWalk
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle MindWalk Aktie News
MindWalk Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MindWalk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.