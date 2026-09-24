Netanjahu: 'Das iranische Volk wird frei sein'

24.09.26 21:28 Uhr

TEL AVIV/NEW YORK (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rechnet eigenen Angaben zufolge mit einem Sturz der iranischen Führung. "Eines Tages - und dieser Tag ist vielleicht gar nicht mehr so fern - wird das iranische Volk frei sein", sagte er bei einer Rede vor der UN-Generalversammlung. "Die Macht des Volkes wird diejenigen bezwingen, die an der Macht sind." Irans Regierung werde "an ihren Lügen, an ihrer Korruption, an ihrer Grausamkeit zugrunde gehen".

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Die Führung in Teheran habe Angst - vor allem vor ihrem eigenen, mutigen Volk, sagte Netanjahu weiter. Zuletzt hatte Netanjahu Anfang September den Sturz der iranischen Führung als "die wichtigste Aufgabe, die noch vor uns liegt" bezeichnet. Er sei fest überzeugt, dass dies möglich sei.

Israel und die USA hatten Ende Februar gemeinsam ihren jüngsten Krieg gegen den Iran begonnen und das Land fast 40 Tage lang aus der Luft angegriffen. Zahlreiche einflussreiche Generäle und Spitzenpolitiker wurden gezielt getötet, darunter bereits am ersten Kriegstag Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei. Die Tötungen führten aber zunächst keinen Sturz der Regierung herbei. Vielmehr hat der Krieg Beobachtern zufolge die Macht radikaler Kräfte und des einflussreichen Militärapparats im Iran gefestigt./cir/DP/nas