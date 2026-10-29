NSING TECHNOLOGIES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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NSING TECHNOLOGIES hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NSING TECHNOLOGIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 712,9 Millionen HKD im Vergleich zu 356,7 Millionen HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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