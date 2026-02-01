DAX25.262 +1,1%Est506.085 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.755 -0,3%Euro1,1834 -0,2%Öl68,29 +1,4%Gold4.916 +0,8%
Polens Präsident für eigenes Atomwaffenprogramm

16.02.26 11:32 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Karol Nawrocki sieht sein Land von Russland bedroht und hat sich deshalb für ein eigenes Atomwaffenprogramm ausgesprochen. "Der Weg zu einem polnischen Atompotenzial - bei allem Respekt für internationale Regelungen - ist der Weg, den wir gehen sollten", sagte der rechtskonservative Staatschef dem Fernsehsender Polsatnews. In Polen ist der Präsident Oberbefehlshaber der Armee.

Polen sei ein Land direkt an der Grenze zu einem bewaffneten Konflikt, betonte Nawrocki mit Blick auf den Ukraine-Krieg. "Wir wissen, welche aggressive und imperiale Haltung Russland zu Polen hat." Daher sei er dafür, die Sicherheit seines Landes mit einem Atomwaffenprogramm zu erhöhen. Wann dies begonnen werde, könne er allerdings nicht sagen. Auf die Frage des Moderators, ob er keine Reaktion Russlands auf diesen Schritt fürchte, entgegnete Nawrocki: "Russland kann auf alles aggressiv reagieren."

Das EU- und Nato-Land Polen ist einer der engsten militärischen und politischen Verbündeten der von Russland angegriffenen Ukraine. Mit seinem Vorstoß geht Nawrocki weiter als seinerzeit sein Amtsvorgänger Andrzej Duda. Dieser hatte im Frühjahr 2024 gesagt, Polen sei bereit für die Stationierung von US-Atomwaffen im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe, sollte die Nato dies für nötig halten. Aus der Nato hieß es damals, eine Ausweitung der Atomwaffen-Stationierung sei nicht geplant.

Die USA haben im Rahmen der nuklearen Teilhabe seit vielen Jahrzehnten Atomwaffen in mehreren europäischen Ländern stationiert. Zu den Standorten gibt es keine offiziellen Angaben - neben Deutschland sollen die Atomwaffen auch in den Niederlanden, Belgien, Italien und in der Türkei lagern./dhe/DP/mis