DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.169 +0,9%Euro1,1735 -0,1%Öl106,5 -1,1%Gold4.702 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu EU-Reformen

13.05.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu EU-Reformen:

"Für dringende politische Änderungen ist das Zeitfenster klein. Denn schon im kommenden Jahr werden Wahlen in mehreren großen EU-Staaten stattfinden, und sie könnten den gerade einsetzenden EU-Schwung wieder ausbremsen. Außenminister Johann Wadephul hat kürzlich in einer Grundsatzrede skizziert, wie man die EU besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten könnte. Das Ernüchternde ist, dass die Reformvorschläge seit Jahren auf dem Tisch liegen. Doch niemand fand bisher die Kraft, sie durchzusetzen. So müsse zum Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik durch Mehrheitsentscheidungen ersetzt werden, heißt es immer wieder; auch Wadephul wiederholt das gebetsmühlenartig. Vor allem kleine Staaten haben damit Bauchschmerzen. Es würde aber auch bedeuten, dass selbst große Länder wie Deutschland in Sicherheitsfragen überstimmt werden könnten."/yyzz/DP/he