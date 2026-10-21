Quectel Wireless Solutions A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Quectel Wireless Solutions A hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,710 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Quectel Wireless Solutions A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,54 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6,33 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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