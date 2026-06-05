Saputo legte Quartalsergebnis vor
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Saputo hat sich am 04.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,25 CAD gegenüber 0,180 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,20 Prozent auf 4,17 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Saputo 4,75 Milliarden CAD umgesetzt.
Saputo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,64 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,410 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 17,55 Milliarden CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,06 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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