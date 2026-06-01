DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 +3,7%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.596 -0,1%Euro1,1611 ±0,0%Öl83,32 -4,0%Gold4.328 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- Warner, Paramount, Rheinmetall, Allianz, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Plus: Offenbar Übernahme von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur in Milliarden-Deal Allianz-Aktie im Plus: Offenbar Übernahme von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur in Milliarden-Deal
Rheinmetall-Aktie in Rot: Sorgen um deutsch-französisches Panzerprojekt Rheinmetall-Aktie in Rot: Sorgen um deutsch-französisches Panzerprojekt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schweizer lehnen Einwohnerobergrenze ab

15.06.26 06:59 Uhr

Von Tom Fairless

DOW JONES--Die Schweizer haben eine harte verfassungsrechtliche Obergrenze für die Bevölkerung abgelehnt. Wirtschaftliche Schockwellen und ein schwerer diplomatischer Bruch mit der Europäischen Union wurden in einer Volksabstimmung abgewendet.

In dem Referendum sprachen sich 55 Prozent der Wähler und eine Mehrheit der 26 Kantone gegen die von der rechtsgerichteten Schweizerischen Volkspartei (SVP) angeführte Initiative "Nein zu einer Schweiz mit 10 Millionen!" aus.

Im Kern zielte die Initiative darauf ab, die Zuwanderung stark einzuschränken. Seit dem Jahr 2000 ist der Anteil der im Ausland geborenen Einwohner der Schweiz von einem Fünftel auf ein Drittel gestiegen. Damit hat die Schweiz nach Luxemburg den zweithöchsten Anteil an im Ausland geborenen Einwohnern unter den wohlhabenden Ländern.

Wäre die Initiative angenommen worden, wäre die Regierung verfassungsrechtlich verpflichtet gewesen, Asyl- und Familiennachzug zu begrenzen, sobald die Bevölkerung 9,5 Millionen erreicht. Das Überschreiten der 10-Millionen-Grenze hätte Bern gezwungen, das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit der EU zu kündigen - ein Schritt, vor dem der Wirtschaftsverband economiesuisse warnte, da er zu Arbeitskräftemangel und Vergeltungszöllen geführt hätte.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)