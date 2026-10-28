Selan Exploration Technology legte Quartalsergebnis vor

28.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,19 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 116,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,18 INR gegenüber 3,36 INR im Vorjahresquartal.

Selan Exploration Technology hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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