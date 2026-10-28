Selan Exploration Technology legte Quartalsergebnis vor
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Selan Exploration Technology hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,18 INR gegenüber 3,36 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,19 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 116,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551,3 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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