Severstal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

13.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Severstal mit einem Umsatz von insgesamt 169,56 Milliarden RUB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,48 Milliarden RUB erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,85 RUB gegenüber 18,71 RUB im Vorjahresquartal.

Severstal hat am 12.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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