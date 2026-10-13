Severstal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Severstal hat am 12.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,85 RUB gegenüber 18,71 RUB im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Severstal mit einem Umsatz von insgesamt 169,56 Milliarden RUB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,48 Milliarden RUB erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Severstal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Severstal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen