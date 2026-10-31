Shadowfax Technologies präsentierte Quartalsergebnisse
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Shadowfax Technologies lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,14 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 15,08 Milliarden INR erwartet worden war.
Redaktion Finanzen.net
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