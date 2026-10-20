Sobha Developers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

20.10.26 06:35 Uhr

Sobha Developers äußerte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,67 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 31,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net